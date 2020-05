Petagna pazzo di Napoli: "San Paolo emozione unica, ho i brividi solo a vederlo da casa"

Intervistato dalla Rai, Andrea Petagna ha dichiarato: "Napoli? La prima immagine è il San Paolo piena di tifosi. Tutte le volte che guardo le partite, soprattutto quelle europee, è un'emozione unica, mi vengono i brividi da casa, figuriamoci in campo.

Mertens? Sarà un onore giocare insieme a lui e Insigne, li ammiro, mi piace come giocano. Hanno fatto benissimo a Napoli e non vedo l'ora di allenarmi e giocare con loro per imparare tanto e crescere ancora di più.

De Laurentiis? Tanti auguri, spero di vederci presto. Non vedo l'ora di fare gol per lui, la città e i tifosi.

Il mio sogno? Salvare la Spal e poi vincere tante partite col Napoli, fare gol al San Paolo e arrivare in Nazionale".