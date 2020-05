Petagna: "Pronti a giocare in estate, ma speriamo di sera per evitare il caldo"

"Quando ci hanno detto che gli allenamenti erano sospesi è stato un momento strano, c'è stata un po' di preoccupazione per i miei familiari ma ora, tutto sommato, ci stiamo riprendendo". Comincia così una lunga intervista di Andrea Petagna ai microfoni della Rai: "Sono contento si ricominci. Tornare ad allenarsi è stata una sensazione stranissima anche se a casa mi sono sempre allenato. Ho un grande terrazzo addobbato a palestra. Da due settimane ci alleniamo a piccoli gruppi senza palla, con tanta corsa, ed è stato un po' strano. Dopo due mesi in casa tornare sull'erba è stato difficile e faticoso".

Giocare in estate? Siamo professionisti, nel caso saremo pronti. Certo sarà più faticoso, col caldo già è faticoso allenarsi, almeno speriamo si giochi di sera col fresco. Ma è giusto termini questo campionato. In Germania hanno ricominciato, ripartiranno in Inghilterra e Spagna, è giusto farlo anche noi. Sarebbe un segnale importante per il paese".