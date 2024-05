Petit consiglia l'Arsenal: “Prenderei Osimhen, è perfetto per vincere la Premier"

Emmanuel Petit ha giocato tre stagioni con la maglia dell'Arsenal, dal '97 al 2000, e resta legatissimo ai colori dei Gunners.

Emmanuel Petit ha giocato tre stagioni con la maglia dell'Arsenal, dal '97 al 2000, e resta legatissimo ai colori dei Gunners. Il francese ha così parlato del mercato del club londinese, dando un preciso consiglio per quel che riguarda l'attacco:

"Credo che l'Arsenal abbia bisogno di un attaccante da 30 gol a stagione per vincere finalmente la Premier League. E l'uomo giusto potrebbe essere Victor Osimhen, è stato fantastico sia con il Lille che con il Napoli. Il suo sogno è venire in Inghilterra e credo davvero che potrebbe brillare qui. E' fisicamente molto forte, un vero numero 9, per me sarebbe la prima scelta", il suo pensiero.