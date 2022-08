Petruzzi: “Spalletti ottimo tecnico, ma è stato fatto un cambiamento molto pericoloso”

L'ex calciatore Fabio Petruzzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi della Serie A.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore Fabio Petruzzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi della Serie A.

Fiorentina, rinnovo per Milenkovic:

"Nell'ultimo periodo è diventato un difensore molto ambito. Con la cessione di Skriniar sarebbe stato nel mirino dell'Inter, fa bene la Fiorentina a blindarlo per averlo in un progetto importante".

Quale tecnico può fare bene e chi soffrire quest'anno?

"Non ho capito la situazione a Napoli. Spalletti è un ottimo tecnico, saprà di sicuro cosa fare, sa uscire da situazioni difficili ma è stato fatto un cambiamento molto pericoloso. Sono stati ceduti giocatori importanti, sono curioso di vedere cosa fa. Io ora metto Roma, Inter, Juventus e Milan davanti, poi Napoli e Lazio. L'Atalanta invece si sta ridimensionando".