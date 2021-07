Pià su ADL: "Anche se non lo dimostra, ci tiene tanto al Napoli e alla piazza"

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Ignacio Pià, ex attaccante del Napoli: “Com'è il rapporto tra i giocatori de Laurentiis? Il presidente si fa sentire poco, anche se non lo dimostra ci tiene tanto al Napoli e alla piazza. Dobbiamo ricordarci che quando ha preso il Napoli veniva dal fallimento e dal punto di vista dei traguardi raggiunti non possiamo dire che non è stato bravo. E’ normale che i tifosi vogliono vincere, Napoli è una piazza difficile, importante e passionale.

Spalletti è l’uomo giusto nel posto giusto? Penso di sì, anche se dover avere a che fare con De Laurentiis non è una cosa facile. Quest’anno vedremo due personalità forti a confronto

Accordo con Insigne? Devono trovarlo, stiamo parlando del capitano del Napoli che vinto un Europeo e ha fatto la sua migliore stagione. Lorenzo fa parte del progetto e bisogna ripartire da giocatori come lui Koulibaly e Zielinski per fare un campionato al vertice”.