Pià svela: "Con Careca abbiamo parlato di alcuni talenti brasiliani da proporre al Napoli"

"Osimhen? Nel gol fatto con la Roma c’è tutto: tecnica, senso della posizione, freddezza, acrobazia, ricorda molto i gol che faceva Pelè".



Inacio Jo Pià, ex attaccante del Napoli e talent scout, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Nel Napoli c’è un’atmosfera nuova rispetto al passato, anche se la storia di questa squadra parte da lontano. Io facevo parte della prima fase dell’era De Laurentiis, quando si faceva fatica anche a trovare campi di allenamento. Il Napoli è cresciuto, passa attraverso vari cicli come ogni club e quest’anno ha trovato un entusiasmo e una quadratura tra squadra, società e tifoseria mai visti. Detto questo non vanno dimenticati i grandi campioni delle stagioni scorse e del resto questa squadra è stata sempre negli ultimi anni ai vertici del campionato, non dimenticando per esempio il Napoli di Sarri che nel 2018 meritava già di vincere il titolo. Ora è una squadra da applausi, nessuno si aspettava, ad inizio stagione, un exploit del genere ma ora siamo tutti in attesa di poter festeggiare qualcosa di importante.