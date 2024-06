Piace a Napoli e Milan, Dovbyk: "Il mio procuratore sta parlando con club italiani"

Il centravanti del Girona è certamente uno dei nomi caldi dell'estate

© foto di Uefa/Image Sport

Artem Dovbyk fa gola alla Serie A. Il centravanti del Girona è certamente uno dei nomi caldi dell'estate, essendo reduce da una stagione in cui con 24 gol ha trascinato il club catalano ad una storia qualificazione in Champions League e ha vinto il titolo di capocannoniere del massimo campionato spagnolo. Inoltre, l'imminente Europeo che disputerà come riferimento offensivo dell'Ucraina può accendere ulteriormente le luci su di lui e aumentare di conseguenza le pretendenti.

Già ora le richieste non mancano per il centravanti ucraino, con alcune di queste provenienti dalla Serie A. Lo ha confermato il diretto interessato, in un'intervista rilasciata attraverso i canali Youtube della Nazionale e riportata da AS: "Il mio procuratore sta parlando con dei club italiani? Sì, ne stanno parlando. Ci sono novità su di me, ma prendo tutto questo con calma".

Non è un mistero che siano Napoli e Milan i club in questione. Gli azzurri, freschi d'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore, quasi certamente cederanno Osimhen in estate e hanno in Dovbyk uno dei principali candidati per sostituire il nigeriano. L'ucraino piace anche al Milan, che al momento ha Zirkzee in cima ai suoi desideri ma che potrebbe virare sul centravanti del Girona nel caso in cui non arrivasse l'olandese del Bologna.