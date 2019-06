Piatek entra e dà la vittoria alla Polonia, Milik resta in panchina. ZIelinski in campo 90'

Vittoria di misura per la Polonia nelle gare di qualificazioni agli europei sulla Macedonia del Nord. A decidere la gara una rete di Piatek dopo due minuti dall’inizio della ripresa. Il centravanti del Milan era entrato ad inizio ripresa. È rimasto in panchina, invece l’attaccante del Napoli Arek Milik. In campo per novanta minuti l’altro azzurro Piotr Zielinski.