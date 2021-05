Piccinini a Sky: "Che beffa per il Napoli, stasera tanto timore e sono mancate le gambe"

Nel corso di Sky Calcio Club, il giornalista Sandro Piccinini ha commentato l'1-1 del Napoli in casa col Verona che costa agli azzurri la Champions: “Beffa incredibile per il Napoli che può recriminare per tante occasioni. Basta pensare all’ultimo pareggio col Cagliari in casa, a quello col Sassuolo e poi ai tanti problemi di quest’anno: infortuni, problema all’occhio per Gattuso, la rottura tra società e allenatore. Sono mancate un po’ le gambe, è accaduto un po’ come il Milan con Cagliari, la squadra aveva molto timore. Anche un pizzico di sfortuna, posso immaginare la grande delusione”.