Piccinini a Sky: "Giudizi troppo ingenerosi nei confronti di Gattuso"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il giornalista Sandro Piccinini ha parlato dell’attuale momento del Napoli dopo la vittoria contro la Juventus: "Contro la Juve c'è stata la voglia dei non titolari del Napoli di dimostrarsi all’altezza, Rrahmani e Maksimovic sono stati quasi i migliori in campo. Le motivazioni sono fondamentali, mentre i titolari ultimamente non giocavano con questa determinazione e forza, infatti ci sono stati tanti errori difensivi. L’attenzione dei giocatori può fare la differenza, ci sono stati giudizi troppo ingenerosi nei confronti di Gattuso, tralasciando i tanti errori gravi che sono stati decisivi. Secondo me, a fine stagione Gattuso e la società si divideranno, il club ha fatto già la sua scelta. Però questo non esclude da rendere al massimo tutti quanti da professionisti. Questo entusiasmo e questa compattezza può permettere a Gattuso di arrivare fino a fine stagione, poi terminata ci si può anche dividere, questo dovrebbe essere normale nel mondo del professionismo”.