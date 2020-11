Piccinini a Sky: "Il Napoli ha tutto ma come dice Gattuso deve stare sul pezzo. Osimhen: diamante grezzo"

Nel corso de 'Il senza giacca', è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il giornalista Sandro Piccinini: "Il Napoli ha tutto ma come dice Gattuso ha bisogno di stare concentrato, sul pezzo. Oggi ha vinto meritatamente, ma ha avuto tante occasioni e quando non le concretizzi poi rischi, come accaduto anche ad Inter e Juve. Osimhen e’ un diamante grezzo, ha grandi potenzialità ed una falcata meravigliosa, poi ha anche tanti cambi".