Piccinini: "Il Napoli può far paura a tutti. Osimhen è l'entusiasmo, Bakayoko dà l'equilibrio"

Il giornalista Sandro Piccinini ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Napoli contro l'Atalanta: "Mi sono divertito moltissimo, intanto perché c’era l’Atalanta contro, che non è proprio una squadra materasso. Poi perché ho visto l’entusiasmo di una sua squadra che si diverte. In questo Osimhen è il simbolo, sembra un ragazzino al Luna Park. L’ha dimostrato dopo il gol dove è andato ad abbracciare Gattuso come fosse suo padre, travolgendolo. Questo entusiasmo è accompagnato dall’equilibrio che il Napoli ha trovato, nonostante i tanti attaccanti, grazie al lavoro di Lozano e Politano, che ieri sono stati eccezionali. Gattuso è probabilmente più soddisfatto di quello che dei gol, lui era molto preoccupato dell’equilibrio. L’acquisto di Bakayoko è stato fondamentale, era il giocatore che serviva in quel posto e che ha completato una rosa che adesso può far paura a tutti”.