Piccinini: "Napoli e Inter incomplete, Ancelotti ha bisogno di due pedine di qualità"

Il conduttore e telecronista Sandro Piccinini, soffermandosi sull'attualità del nostro campionato, è intervenuto ai microfono di Radio Sportiva: "La Juventus parte ancora dal gradino più alto, si è sempre migliorata negli ultimi anni. Rispetto alle altre mi sembra che abbia ancora qualcosa in più, nonostante l'incognita legata al cambio di allenatore. La qualità dei giocatori rimane. Sarri ha dimostrato, in un ambiente molto difficile come quello del Chelsea, di saper fare bene".



INTER E NAPOLI - "Sono tutte e due squadre incomplete, con qualche punto interrogativo. Lukaku è un giocatore importante, di qualità e d'esperienza internazionale, ma per me è stato pagato troppo e non viene da una stagione esaltante. In mezzo al campo l'Inter ha fatto una scommessa sui giovani, bisogna vedere se saranno pronti subito. Il Napoli ha un impianto più consolidato, ma avrebbe bisogno di un paio di pedine di qualità".