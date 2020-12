Piccinini su Juve-Napoli: "Agnelli? Balbettò perché non aveva la risposta pronta"

Il giornalista Sandro Piccini, intervistato da Tv Blog, è tornato sul caso Juve-Napoli e sulle domande che pose dallo studio Sky al presidente bianconero Anderea Agnelli: "Ho fatto le domande che andavano fatte, il mio ruolo è fare domande e dare opinioni. Curioso che sia stata vista come una intervista aggressiva, ho solo chiesto se non gli dispiace vincere una partita a tavolino e se al posto del Napoli avrebbe fatto la stessa cosa. Agnelli ha balbettato? Ma solo perché non aveva la risposta pronta. Io penso di essere stato rispettoso. Mi fa sempre ridere quando uno juventino mi accusa di essere antijuventino, ripensando alla storia di mio padre che nella Juve ha giocato".