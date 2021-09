Pioli a DAZN: “Solo 48’ di gioco effettivo, troppi falli e proteste e poi in Europa si fatica”

Ai microfoni di DAZN Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato il pari con la Juventus. "Siamo venuti qui per vincere la partita, poi abbiamo trovato una Juventus migliore di noi nei primi venti minuti. Sicuramente abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo, è sicuramente una prestazione positiva. Rebic è un giocatore che ha grandissima intensità, ci sta dando una mano in una porzione di campo dove adesso non abbiamo Ibrahimovic e Giroud. Ha giocate capace di rompere le partite. Forse lo scorso anno per vincere queste partite dovevamo sperare in un miracolo, adesso dobbiamo essere consapevoli di poter vincere queste partite. Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Oggi abbiamo giocato di tempo effettivo 48 minuti, appunto facciamo fatica in Europa: troppi fischi, troppe proteste e troppe pause. Sono troppo pochi 48 minuti di tempo effettivo, bisogna alzarlo per migliorare in campo europeo".

Quanto le è mancato un terminale offensivo come Giroud o Ibrahimovic?

"Non abbiamo fatto una prestazione inferiori alle precedenti, oggi abbiamo giocato contro la Juventus. Abbiamo giocato un buon calcio, abbiamo subito un gol commettendo troppi errori. E' chiaro che i giocatori importanti mancano sempre, non manca la qualità e lo spirito di squadra. Abbiamo provato a vincere per tutta la gara".

Avete avuto difficoltà a destra?

"Non sembra abbiamo fatto bene, hanno invece fatto bene loro con Dybala e Rabiot. La collaborazione tra Saelemaekers e Tomori poteva essere migliori, la Juventus ha fatto grandi giocate che poi hanno anche illuso la prima nostra pressione".

Quanto è contento della crescita dei giovani?

"Moltissimo, sono felicissimo. Ho sempre notato grande disponibilità e volontà di superare momenti difficili, sono ragazzi tenaci che credono in quello che si fa".