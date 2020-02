Piquè su Messi-Diego: "La domanda del Milionario, io scelgo la regolarità di Leo..."

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Quique Setièn e Gerard Piquè, nel ventre del San Paolo, in vista del match di domani che vedrà di fronte Napoli e Barcellona. Proprio dell'impianto di Fuorigrotta, tempio di Diego Maradona, ha risposto in conferenza stampa il difensore catalano:

Benvenuto al San Paolo, il tempio di Diego, cosa si prova a giocare in uno stadio così ricco di storia? Di cosa avete paura? "Di tante cose, non ha iniziato bene ma sta crescendo, ha ottimi giocatori come Milik, Insigne, Mertens, ci può dare problemi se andiamo in campo con una mentalità non buona. Noi proveremo ad imporre il nostro gioco, è importante segnare. Di Maradona si sa tutto, è unico nella storia del calcio, ha dato molto allo sport, è passato da noi, poi qui, sarà ricordato per sempre. Se mi chiedi tra lui e Leo è la domanda del milionario, io che ce l'ho vicino scelgo la regolarità di Leo per tanto tempo a questo livello".

https://www.tuttonapoli.net/in-evidenza/rileggi-live-setien-gara-dura-in-stadio-storico-napoli-esce-da-dietro-e-poi-ti-fa-male-su-fabian-pique-napoli-in-crescita-ha-battuto-la-juve-su-diego-424892