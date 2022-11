Pirlo non pone limiti al Napoli: “Gioca da paura, può vincere la Champions”

Andrea Pirlo, allenatore del Karagumruk in Turchia, ha rilasciato un'intervista a Diretta.it.

Andrea Pirlo , allenatore del Karagumruk in Turchia, ha elogiato il Napoli di Luciano Spalletti nel corso di una lunga intervista rilasciata a 'Diretta.it': "Lo paragono al mio Milan, quello con tanti giocatori offensivi che giocava divertendosi. Anche il Napoli di Sarri era piacevole da vedere, ma questo qui è più cattivo. Giocano da paura. Sono andati via giocatori 'pesanti' per la piazza e sono arrivati giocatori giovani. Sono tutti allo stesso livello e gioca chi merita. Tutto funziona ed è solo merito dell’allenatore. Spalletti ha fatto un gran lavoro".

Quest'anno chi vince la Champions?

"Direi il City, ma anche il Napoli".

Il Napoli può davvero arrivare fino in fondo in una competizione così difficile come la Champions?

"Il Napoli gioca molto bene e ci può provare. Se stanno tutti bene e se tra qualche mese sarà ancora allo stesso livello dimostrato fino adesso, sarà dura per gli altri".