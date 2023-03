Pirlo sulla Juve: “La distanza in classifica dal Napoli non riflette la vera differenza di valori"

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Andrea Pirlo, che col suo Karagumruk è in serie utile da 10 turni nel campionato turco.

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Andrea Pirlo, che col suo Karagumruk è in serie utile da 10 turni nel campionato turco. Tra i vari temi, l'ex tecnico della Juventus si sofferma anche sulla tormentata stagione dei bianconeri: "La rosa resta molto forte, anche se Allegri ha pagato i troppi infortuni. La distanza in classifica dal Napoli non riflette la vera differenza di valori".