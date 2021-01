Pisa, l'ex dg su Gattuso: "Se non si è contenti si cambia! Come si fa a leggere di Benitez!?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex dirigente tra le altre del Pisa: "Gattuso? Come sempre, quando si perde gli allenatori non sono buoni, quando vincono invece sono buoni. Il Napoli è una squadra da quarto-quinto posto, può giocarsela per il quarto. Io la penso così. Il tema però è un altro: il campionato lo vince chi supera meglio i momenti di difficoltà. Il Verona è stato migliore, non più forte, il tema è tecnico e tattico e si possono fare mille valutazioni, ma due partite si possono pure perdere. Certi interrogativi riguardano anche un clima non bellissimo se una sconfitta genera tutta questa confusione. Se ad ogni sconfitta si mette in discussione Gattuso, ma credo non sia vero quello che si legge su Benitez, allora tanto vale cambiarlo. Io non difendo Gattuso, ma ci sono 3 partite vicine ed il Napoli deve provare a vincerle al massimo. Come si fa a leggere che c'è già un altro allenatore in pole? Gattuso comunque quando è sotto pressione dà il meglio di se".