Pisacane svela: "Mertens era in scadenza col Napoli, lo vendetti in Cina! Ma poi saltò perché..."

vedi letture

Un interessante retroscena su Dries Mertens è emerso durante una puntata di 1% Podcast, con l'intermediario e agente Vincenzo Pisacane come ospite. Pisacane ha raccontato di un contatto ricevuto durante il calciomercato: "Un procuratore mi ha chiamato chiedendomi se avessi ancora rapporti con Dries Mertens. Quando gli ho confermato di sì, mi ha informato che una squadra cinese era interessata a lui. All'epoca, il mercato cinese era in grande espansione", ha spiegato.

Dopo aver contattato Mertens, l'agente gli ha chiesto cosa ne pensasse dell'offerta, ricevendo come risposta: "Dipende da quello che vuole fare il Napoli". Mertens, in scadenza di contratto, era incerto sulle intenzioni del club. Pisacane ha quindi suggerito di valutare l’offerta: "Abbiamo discusso dell’operazione e, poiché il club era anche di proprietà dell'Atletico Madrid, diversi giocatori erano già stati mandati in Cina. Già preparai i biglietti e calcolai una commissione di 10 milioni, di cui 2 sarebbero andati all'intermediario e 1 al procuratore cinese. Mi sarei svegliato con 7 milioni in più", ha aggiunto.

Tuttavia, la mattina successiva, prima di partire per Malpensa, ha scoperto che l’affare era saltato: "Un giocatore della squadra cinese si è rifiutato di trasferirsi, e così l'operazione è sfumata. Questi imprevisti sono comuni nel nostro lavoro, e spesso i procuratori non possono nemmeno prevedere quanto guadagneranno a causa di tali dinamiche".