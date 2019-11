Pistocchi: "ADL spende poco e mantiene Napoli competitivo, così dà fastidio al sistema"

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La gestione oculata di De Laurentiis era in contraddizione con la gestione normale dei grandi club. Basti vedere le situazioni di bilancio di Juve, Inter e Milan, che hanno spesso tantissimi soldi e hanno vinto poco. La Juve in Italia, l'Inter solo quel triplete, il Milan non vince da una vita. De Laurentiis invece spende poco e tiene il Napoli sempre competitivo, per questo dà fastidio al sistema".