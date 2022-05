Pistocchi: "Altro che Spalletti, il problema sono i calciatori senza personalità! Intervenga il club..."

Maurizio Pistocchi, celebre giornalista sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Maurizio Pistocchi, celebre giornalista sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non era dato da nessuno come accreditato per il titolo, invece ancora matematicamente sarebbe in lotta e lo è stato per tutta la stagione. Ha giocato un calcio brillante, anche se con qualche calo di tensione e su questo deve ragionare la società. Questo gruppo di calciatori ha vinto solo con Gattuso una Coppa Italia ai rigori. Ai calciatori manca una grandissima personalità e la personalità non te la dà l'allenatore, o ce l'hai o non ce l'hai. Il club, dunque, deve potenziare l'organico con calciatori di personalità".