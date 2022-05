Pistocchi cauto su Kvaratskhelia: “Interessante, ma difficilmente potrà essere subito titolare”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ in onda su Canale 8

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ in onda su Canale 8: “Bisogna fare un progetto chiaro, anche altre squadre hanno dimostrato che si può fare calcio e vincere diminuendo i costi: l’esempio più lampante è il Villareal. Bisogna essere più bravi nelle scelte e nella gestione, inserendo le persone giuste nei vari ruoli. Kvaratskhelia è un acquisto interessante, ma difficilmente potrà essere subito pronto a indossare subito la maglia da titolare. Fischi per coprire i cori dei tifosi? De Laurentiis ha fatto tante cose positive a Napoli, ma la gente che va allo stadio ha diritto di contestare se lo fa in modo civile”.