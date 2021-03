Pistocchi contro Ronaldo: "Intervento killer, se lo colpisce alla tempia Cragno ci resta secco!"

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Un minimo contatto c'è, ma è davvero minimo. L'arbitro ha dovuto valutare anche la postura. A mio modo di vedere non sbaglia né se dà rigore né se non lo si fischia. Ronaldo? E' un intervento molto pericoloso per l'incolumità dell'avversario, se colpisce Cragno sulla tempia rischia di rimanerci secco. Non capisco come si faccia a dire che non sia calcio di rigore. Prima o poi qualcuno ci rimane secco e dopo si piange, questi scontri vanno evitati".