Pistocchi difende il Napoli: "Se analizziamo la gara e non il risultato, ha fatto meglio del Milan"

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre" su Radio Amore Campania, analizzando il momento del Napoli di Gattuso: "Napoli-Milan, clima teso nello spogliatoio? Se noi andiamo ad esaminare la partita scordandoci il risultato, diciamo che la squadra che ha giocato meglio è stata il Napoli. Se pensiamo alla parata di Donnarumma su Mertens nel primo tempo, la traversa di Di Lorenzo. Il Napoli ha fatto male in fase difensiva, il primo gol di Ibrahimovic è un errore di Koulibaly, irriconoscibile: non si può prendere un gol così, non puoi lasciare quello spazio a Ibra. Sul secondo gol è colpa sua, che lascia Mario Rui a prendere lo svedese. Togli i gol segnati da tavolino, il Napoli aveva la miglior difesa fino alla partita col Milan. C'è qualcosa che manca nella preparazione della partita. Nell'ultimo anno di Sarri aveva 24 punti, dieci in più sono tanti. Questo Napoli dipende molto da Osimhen, è un calciatore straordinario che sui trenta metri ti ammazza, se non lo anticipi ti porta in area di rigore. E' un giocatore importante, ha statura, è essenziale e si è visto anche contro il Milan ieri sera.

Fabian Ruiz-Bakayoko? A me non piace fare appunti agli allenatori, loro vedono i giocatori tutta la settimana, però in preparazione della partita pensavo giocasse con Zielinski per avere tre centrocampisti in fase di non possesso e difendere a cinque. Lo avrei messo nella zona di Bennacer per andare a fare pressione su quel giocatore. Invece Gattuso ha scelto di giocare a specchio, se andiamo a vedere possesso palla, gestione della partita, vediamo che il Napoli ha fatto meglio dei rossoneri"