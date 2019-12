Pistocchi favorevole al ritorno al 4-3-3: "Disposizione Ancelotti non mi convinceva"

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che la rivoluzione tecnica nella storia del Napoli recente sia quella di Benitez, che ha portato il Napoli a vincere e convincere, e poi con quella di Sarri. Ho sempre detto dall'arrivo di Ancelotti che la disposizione in campo non mi convinceva. Sono sicuramente favorevole al ritorno al 4-3-3. Allan ha giocato lì nell'Udinese, ma anche col Brasile, conosce bene quel ruolo. A gennaio bisognerà operare, alcuni sono molto bravi, alcuni costano poco e niente, ma Giuntoli è molto bravo e sicuramente saprà muoversi".