Pistocchi: "Ho seguito molto il Genoa, Ostigard profilo ideale per il Napoli"

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho seguito il Genoa per tanti motivi e Ostigard è un profilo ideale per il Napoli. E' veloce, bravo di testa, tignoso. Mertens? Mi ha meravigliato la conclusione di questa vicenda, ammesso che siamo alla conclusione. Va benissimo Deulofeu, ma ci vuole anche un altro lì".