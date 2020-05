Pistocchi: "Il fatto che Pecoraro denunci tutto 2 anni dopo fa crescere i sospetti sul calcio"

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto circa quell'Inter-Juventus del 2018 e l'arbitraggio di Orsato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In quella partita Orsato ha arbitrato molto male perché ci sono tanti episodi in cui ha sbagliato. Rimane il mistero su questa famosa comunicazione tra Orsato e il VAR sull'episodio di Pjanic. E' molto strano che il procuratore federale se ne esca con queste dichiarazioni adesso, due anni dopo, facendo accrescere i sospetti sul calcio italiano. Quella partita per Orsato è una macchia nera nella sua carriera".