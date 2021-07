Pistocchi: “Il gioco dell’Italia non valorizza Immobile. Manca un calciatore alla Ibrahimovic”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal e ha parlato dell'Italia: "Immobile non ha brillato in questi Europei e all'Italia manca da tanti anni un centravanti puro. Manca un calciatore che abbia le caratteristiche di Kane o Ibrahimovic che faccia salire la squadra e faccia reparto anche da solo. In ogni caso a mio avviso non è giusto dare solo la colpa ad un giocatore. L'Italia non ha un gioco che valorizza le caratteristiche di Immobile".