Pistocchi: "Il Napoli è l'anti-Inter più credibile, è in crescita anche nel dominio del gioco"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha fatto un resoconto del turno di Serie A: "Quattro cose da dire sulla 13esima giornata: 1. L’Inter ha dato una dimostrazione di forza impressionante: se Inzaghi riesce a gestire le turnazioni, e gli impegni, è ancora la grande favorita

2. Il Napoli dimostra una capacità di sfruttare al massimo quello che crea: 2 tiri nello specchio, 1 gol e tre punti, ma è in crescita anche nel dominio del pallone - 64% di possesso palla -nei tiri totali-14-e nei passaggi completati -624. È l’avversario più credibile per i nerazzurri. 3. Milan e Juve hanno deluso, ma hanno delle attenuanti: il Milan ha assolutamente bisogno di una punta centrale da 15 gol, quelli che attualmente non hanno nè Morata nè #Abraham, la Juve deve cambiare qualcosa (4-4-2?) e risolvere l’enigma Koopmeiners, sinora sempre evanescente 4. Fiorentina e Lazio sono la dimostrazione che si può fare bene anche spendendo poco: complimenti".