Pistocchi: "Il Napoli ha regalato due gol. Serve di più negli ultimi 20 metri"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissionein onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, Sport Mediaset: “Secondo tempo Atalanta? È al 18° posto nei km percorsi, vuol dire che non è una squadra che corre più delle altre, ma corre meglio. Ciò che mi sembra evidente è che abbiano molta forza, hanno aumentato massa muscolare grazie al lavoro svolto in settimana. L'Atalanta dal punto di vista del gioco, è molto particolare, giocano con confronti ad uomo, è una squadra molto aggressiva, fisica, organizzata che ha uno dei più forti giocatori del campionato italiano: Gomez, il numero 1 per assist. Quando giocava a Catania, ne parlai con un direttore sportivo di una squadra importante, mi risposero “è piccolo”, come se Maradona fosse tanto alto. L'Atalanta ieri è stata messa in difficoltà dal Napoli, ma agli azzurri negli ultimi 20 metri manca qualcosa: una gestione della palla più rapida. Politano è un giocatore molto diverso da Callejon, prende palla e si accentra, di Callejon non ricordo grandi azioni individuali, è essenziale per la squadra. Il Napoli ieri ha perso perché distratto, ha regalato due gol, ma deve migliorare negli ultimi 20 metri: facevano più gol di tutti, ma adesso mancano proprio certi automatismi".