Pistocchi: “Il vero torto l’ha subito il Napoli: il gol annullato a Mario Rui era regolare”

TuttoNapoli.net

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ in onda su Canale 8: “Il vero torto l’ha subito il Napoli. Non capisco perché è stato annullato il gol a Mario Rui. Il terzino del Napoli non commette alcuna infrazione e realizza una rete a mio modo di vedere regolarissima. Con quel gol il Napoli si sarebbe portato sul 2-0 e avrebbe chiuso la gara".