Pistocchi: "In Europa giocava così solo il Milan. Quarti? Mi divertirebbe un Napoli-Real"

"Quando vedo giocare il Napoli ho la sensazione che sia di un altro calcio rispetto a quello giocato in Serie A".

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "L’allenatore ha trasmesso al gruppo conoscenze importanti, il Napoli ha fatto una grande partita, non si è adattata all’avversario, ma l’ha dominato col suo gioco. Un Napoli a grandi livelli, a livelli Europei. Purtroppo, spesso sento dire che l’allenatore non conta quasi niente, Napoli è la dimostrazione di come l’allenatore sia riuscito a trasmettere un’idea di gioco e a valorizzare giocatori che nel recente passato neppure giocavano, come Rrhamani, Lobotka. Ci sono indubbiamente valori individuali forti, ma i giocatori sbagliano e fanno degli errori, succedeva anche a Maradona, non ci si deve meravigliare di questo. È vero che si può vincere in modi diversi, non ne esiste uno unico. Ne esiste sicuramente uno più piacevole. Quando sento dire da colleghi e allenatori che vincere è l’unica cosa che conta, mi arrabbio perché penso a quei tifosi che macinano km, spendono soldi e tempo per andare a vedere spettacoli brutti. Vincere è importante, ma la cosa più importante è come si vince. Prima del Napoli ieri sera, avevo visto giocare così in Europa solo il Milan.

Totti e Icardi a Spalletti? C’è gente che o non capisce, o fa finta di non capire. Da un punto di vista tecnico, di questo Napoli si è capito poco. Si è capito poco anche del percorso di crescita fatto dalla società. Quando vedo giocare il Napoli ho la sensazione che sia di un altro calcio rispetto a quello giocato in Serie A. L’Eintracht l’ho visto in campionato, ieri si è autolimitato, ha lasciato la palla e gioco al Napoli sperando in un contropiede, ha giocato all’italiana.