Pistocchi: "Juve più forte del Napoli, ma Sarri per ora non ha eliminato la mentalità difensiva della squadra"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: "E' stata fatta una grande crescita negli ultimi anni. L'ulteriore crescita si può fare solo con l'acquisto di talenti perchè le conoscenze sono tante e si deve migliorare la qualità complessiva dell'organico. La Juve ha già due squadre e quella B potrebbe già competere per il titolo ed ha preso uno dei migliori allenatori ma che dovrà far cambiare mentalità ad un gruppo che vince da anni con un'altra idea di calcio. Sarri ha già detto che la squadra deve imparare a difendere in attacco, non abbassandosi. E le due anime per ora fanno fatica a convivere, si pressa pure in attacco ma senza la salita della linea difensiva, non è una squadra corta. Quest'anno verrà favorito chi ha cambiato meno, sicuramente quindi il Napoli, ma non è favorito in assoluto perché la Juve ha l'organico migliore. Le altre sono andate in giro, il Napoli ha fatto il ritiro più lungo, ma anche l'Inter è cresciuta anche se non ammiro la difesa a cinque e sono già fuori dal progetto Icardi, Perisic, Nainggolan e non ha più collocazione Politano".