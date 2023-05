Pistocchi: “L’addio di Spalletti? Perde il calcio. Lui e il Napoli un’accoppiata fantastica”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Tra Spalletti e il Napoli chi ha più da perdere? Per me perde più il calcio, perchè il Napoli e il tecnico erano un'accoppiata fantastica che dava spettacolo. E a tutti noi, amanti di calcio, non fa mai piacere quando finiscono queste belle storie. Il Napoli non ha solo vinto uno scudetto strameritandolo, ma è stata una vittoria insieme della squadra, del gioco, della società. Un successo di tutti, laddove quello di Maradona è ricordato soprattutto come la vittoria di Diego, che rese possibile quello che per il Napoli era stato fino a quel punto impossibile.

L'erede di Spalletti? Luis Enrique sarebbe un'ottima soluzione, ha un'idea di calcio moderna, sa gestire i singoli, sarebbe in grado di fare benissimo, ma dipende dai calciatori che avrà a disposizione. Se, come mi dicono, andranno via sia Kim che Osimhen non sarà facile. E' già molto complicato ripetersi, più che vincere. Le alchimie umana, tattica, tecnica e ambientale che portano allo scudetto non sono facilmente ripetibili".