Pistocchi: "Molto bene il Napoli in fase di non possesso, ci sono ancora possibilità di qualificazione"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radio Marte, commentando ovviamente la partita di ieri tra Napoli e Barcellona: "Siamo abituati a ragionare nell'immediatezza della gara. A meno che non siano infortuni traumatici, lasciano spazio a possibilitò di recupero. Il fatto che non ci sia Busquets, il motore del gioco blaugrana che dirige fase difensiva ed offensiva, senza anche Vidal e Suarez. Ci sono dei ragazzini, Firpo sul gol ha fatto un pastrocchio. Un minimo di possibilità ci sono, se dovessi dire quali sono le percentuali direi 70/30, ma potrei dire anche 45/55 vista la partita di ieri. Bene la fase di non possesso, un po' meno quella di possesso, il Napoli dovrà lavorare su questo".