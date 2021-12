Pistocchi: “Napoli finora oltre le aspettative, ma ora va rimessa la testa a posto”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli: “Quest’estate nessuno avrebbe immaginato di vedere il Napoli fare un girone d’andata come quello che ha fatto. Ancelotti e Gattuso avevano entrambi fallito la Champions League, cioè l’obiettivo di partenza estivo. Finora il Napoli è andato oltre le aspettative, sia sul piano dei risultati che del gioco. Ora però va rimessa la testa a posto e che 7 punti sono tanti non così tanti”.