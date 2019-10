Pistocchi non è soddisfatto: "Il Napoli visto col Verona non basta per il Salisburgo"

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita con l'Hellas Verona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli che ho visto col Verona non basta per il Salisburgo. Meret è stato decisivo con quattro parate importantissime. La squadra non mi è piaciuta perché non ha avuto la coesione che serve per giocare le grandi partite. Sembrava correre meno dell'Hellas. Per fortuna c'era Fabian, che ha tenuto in piedi da solo il centrocampo, e Milik che ha fatto due gol da grande giocatore. Serve un altro passo per la Champions League".