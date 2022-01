Pistocchi: "Scudetto? Se l'Inter non cala non c'è niente da fare per il Napoli"

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: “Il primo tempo del Napoli a Bologna è stato da protagonista, gran possesso palla con Fabian che tra le linee trovava sempre un giocatore libero. Il Napoli nel primo tempo ha fatto una buonissima partita. I gol di Lozano sono venuti fuori da belle giocate di squadre e non del singolo.

Napoli in corsa per lo scudetto? Bisogna procedere con un passo alla volta, la media punti del Napoli dopo 22 giornate è di 2.04, quella dell’Inter è di 2.45. Se le due squadre continuano a marciare in questa maniera non c’è niente da fare per il Napoli, ma se l’Inter cala è ancora tutto possibile. Bisogna anche ricordare che a inizio campionato in nessuno dei sondaggi veniva indicato il Napoli in lotta per il titolo".