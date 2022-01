Pistocchi si sbilancia: “Il Napoli farà un girone di ritorno migliore di quello dell’andata”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il noto giornalista Maurizio Pistocchi: “Scudetto? E’ ovvio che deve crescere la media punti del Napoli e scendere quella dell’Inter. Il Napoli ha la possibilità di fare un girone di ritorno migliore di quello dell’andata. Aggiungo anche il fatto che ha migliorato l’idea di gioco nel collettivo. Sono cresciuti dei giocatori che prima non erano identificati come protagonisti. Penso a Juan Jesus, Lobotka, che secondo me è diventato un giocatore importantissimo. Per tutti questi motivi dico che il Napoli farà una seconda parte del campionato migliore della prima. Sono convinto”.