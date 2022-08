Pistocchi sponsorizza Raspadori: "Da prendere subito: ragazzo d'oro e di buona famiglia”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Raspadori è un giocatore che può dare molte alternative tattiche a Spalletti. Può giocare in più ruoli, sarebbe un elemento eccellente per rinforzare la squadra. E' da prendere subito, è un ragazzo d'oro e di buona famiglia".