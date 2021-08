Pistocchi su Insigne: “E’ un calciatore importante, ma solo Maradona è stato insostituibile”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: “Insigne è indubbiamente un giocatore importante ma non è insostituibile. Solo un giocatore è stato insostituibile e si chiama Diego Armando Maradona. Con lui in campo si vinceva sempre. In ogni caso per quanto riguarda Insigne vanno valutati i pro e i contro di un eventuale addio. Difficilmente Insigne troverà altrove quello che ha a Napoli”.