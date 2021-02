Pistocchi su Sarri: "Non tornerebbe a Napoli, la società ha sbagliato con lui..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi:

Su Sarri: “Adesso non tornerebbe e penso neanche al 30 di giugno perché la mia perplessità è dovuta al fatto che non si sono lasciati benissimo, ci sono state molte cose, molte parole non molto gradevoli e io credo che quello che ha fatto Maurizio Sarri a Napoli dovesse rimanere una medaglia sul petto della società che aveva creduto in lui, sul petto dell'allenatore e dei giocatori che avevano ottenuto uno straordinario risultato. Così non è stato e quindi non so se sarebbe facile ripristinare un rapporto però nella vita mai dire mai.

Dal punto di vista tecnico sarebbe senz'altro una cosa molto positiva perché per me è uno dei migliori allenatori che ci sono in Italia. Quello che ha fatto vedere a Napoli è stato talmente affascinante che persino chi non era tifoso del Napoli guardava le partite del Napoli per divertirsi perché c'è poi gente anche che ama il calcio al di là del tifo e quindi sarebbe sicuramente una cosa eccezionale. Tuttavia parlare di queste cose a campionato in corso e in un momento cosi pieno di impegni non è il massimo".

Sulla prossima partita contro l’Atalanta: “Ci sono molti spunti perchè il Napoli viene da qualche prestazione non positiva, compresa la partita con il Parma in cui a me non è piaciuto perchè spesso era slegato e disordinato. La squadra a volte era molto lunga in campo, c'erano molti spazi per gli attaccanti del Parma e ha lasciato il predominio del possesso palla al Parma. Insomma non mi ha convinto, deve ritrovare un'identità di calcio che ha dimostrato di avere in questo campionato perché il problema del Napoli quest'anno è l'alternanza di prestazioni”.