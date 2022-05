Pistocchi sull’eventuale sostituto di Osimhen: “No a Scamacca. Broja? Non è male”

Questa una delle domande a cui ha risposto Maurizio Pistocchi nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 8

TuttoNapoli.net

Se Osimhen andasse via, su quale attaccante punterebbe? Questa una delle domande a cui ha risposto Maurizio Pistocchi nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 8: "Domanda impegnativa, è difficile trovare un sostituto. In Italia non investirei cifre importanti e non prenderei Scamacca. In Colombia e Brasile c’è qualcosa di importante. In Argentina no. Broja, che il Napoli sta seguendo, non è male”.