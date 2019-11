Pistocchi sulla Juve: "Sarri ha un problema, non ha i centrocampisti duttili del Napoli"

A dire la sua sui temi principali del calcio italiano e non solo è stato a TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco le sue parole: "Ronaldo preferisce giocare partendo da sinistra, perché non crede di averne giocando centralmente. Preferisce una punta che gli crei quegli spazi. Higuain nasce 10, è bravo come una mezzapunta. Il problema sarebbe risolvibile giocando con una punta centrale e due esterni. Douglas Costa fa fatica a fare il trequartista per 90 minuti. Giocando con lui e con Bernardeschi e CR7 centrale, darebbe molti vantaggi. ma Ronaldo ha detto già questa estate a Sarri di no a questo modulo. Ora Sarri sta provando con il trequartista dietro alle due punte e sembra la soluzione più interessante. Il problema ora è a centrocampo. Non ha tre centrocampisti duttili come quelli che aveva ai tempi del Napoli. Quando non c'è Pjanic, si vede. Non escludo che faccia qualcosa di intelligente nel mercato di gennaio".