Pistocchi: "Tuti i migliori allenatori preferiscono l'uscita dal basso, un motivo ci sarà"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: "Come mai tutti i migliori allenatori del mondo preferiscono iniziare l’azione dal basso? E’ semplice. Con la nuova regola della rimessa dal fondo e per evitare il pressing avversario o si palleggia dal basso, superando la prima linea di pressione o butti la palla lunga. Di solito però in questa seconda ipotesi hai poi un tuo solo attaccante contro 4 difensori avversari. In tutti i cambiamenti ci sono degli errori dovuti a delle imprecisioni tecniche. Gli errori possono accadere, ma sono più gravi gli sbagli come quello commesso da Manolas contro il Sassuolo, quello è stato un errore concettuale. Il Napoli di Sarri, che giocava un calcio meraviglioso e a memoria, commetteva a volte errori individuali. Anche ad Ancelotti sono successe queste cose a Napoli, la differenza la fanno sempre gli interpreti. La qualità degli interpreti e la loro capacità di essere concentrati fa la differenza in certi momenti della partita”.