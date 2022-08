Pistocchi: "Vi spiego perché al Napoli serve assolutamente Raspadori"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "A questo Napoli serve assolutamente Raspadori. È un giocatore diverso, che interpreta i ruoli d'attacco in maniera diversa e moderna. Serve perché oggi una squadra che vuole competere per risultati importanti deve avere più frecce nel proprio arco. Kvaratskhelia? L'ho seguito molto. Ha caratteristiche diverse da Insigne, è un giocatore molto efficace. Sia lui che Kim si sono inseriti molto bene, hanno fatto subito sentire la propria voce. A Verona il Napoli poteva fare almeno 7-8 gol, poi c'è da capire se siano più i meriti degli azzurri o i demeriti degli scaligeri. Il mercato del Napoli finora è stato geniale. Devo fare i complimenti a Giuntoli e alla dirigenza, tutti nutrivamo delle perplessità su come sarebbero stati sostituiti i calciatori più importanti.

Il nuovo asse Olivera-Kvaratskhelia? Non sarà facile diventare titolare per l'uruguaiano. Mario Rui sconta solo qualche limite dal punto di vista fisico, ma è un ottimo giocatore.

Ndombele? Con lui, il centrocampo del Napoli sarebbe davvero straordinario. Il pessimismo che c'è stato a lungo intorno a questa squadra è ormai da cancellare. I campioni servono, ma sono le squadre a vincere le partite. A Verona il Napoli mi ha fatto davvero divertire, Spalletti ha dato una grande identità ai suoi. Con Navas, Raspadori e Ndombele si potrebbero fare anche discorsi diversi: per idee e qualità è da Scudetto. Bisogna vedere anche se lo sarà negli altri elementi della rosa".