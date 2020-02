Pistocchi: "Vinta terza gara consecutiva in trasferta, si prepara al meglio il Barcellona"

Maurizio Pistocchi commenta sui social la vittoria del Napoli contro il Brescia: "Il Napoli vince in rimonta la terza gara in trasferta consecutiva, sale in classifica e prepara al meglio la gara contro il Barcellona. Al gol di testa di Chancellor risponde su rigore (assegnato dal VAR) Insigne, FRuiz segna il 2:1 con un gran sinistro".

Bre-Nap 1:2 Il Napoli vince in rimonta la terza gara in trasferta consecutiva, sale in classifica e prepara al meglio la gara contro il Barcellona. Al gol di testa di Chancellor risponde su rigore (assegnato dal VAR) Insigne, FRuiz segna il 2:1 con un gran sinistro. pic.twitter.com/aVCZ6aKItl — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 21, 2020