Più spazio per Lindstrom? Mazzarri frena: "Deve adattarsi al nostro calcio e ruolo non ben definito"

Finalmente Jesper Lindstrom. Prima prova di spessore del danese nel match vinto dal Napoli contro l'Hellas Verona, in cui è subentrato per l'ultima mezzora e ha lasciato il segno, mettendo a referto anche l'assist per Ngonge. Che sia la volta buona che l'ex Eintracht Francoforte cominci a trovare più spazio in azzurro?

Se lo sono chiesti anche nello studio DAZN nel post-partita e a precisa domanda Walter Mazzarri ha risposto così: "E' un ragazzo che si deve adattare al calcio nostro, il ruolo non è ben definito. Ha fatto molto meglio sull'esterno, bisogna capire dove si sente maggiormente a suo agio. Purtroppo in certi ruoli ci sono giocatori forti, nel ruolo di Kvara avrà meno spazio e vedremo qualche altro ruolo".