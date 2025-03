Pizarro ed il suo erede: "Il nuovo Pek? Mi piace molto Lobotka"

vedi letture

Tra coloro che al Franchi sono scesi in campo per collaborare al grande tributo del tifo della Fiorentina a Giuseppe Rossi, campione di talento e di sfortuna, anche il suo compagno in viola David Pizarro. L'ex centrocampista ne ha approfittato anche per estendere il raggio ad altre realtà di Serie A: "Un evento così per Pepito è stata una bella serata, ci siamo ritrovati in tanti. L'importante è che la gente si sia divertita, siamo contenti che tutto sia risucito alla perfezione".

La Fiorentina attuale dove può arrivare?

"Se riesce a trovare la continuità credo che la Champions sia aperta e sarà tutto da giocare nelle ultime giornate"

La Conference sarà possibile dopo tante finali perse?

"Speriamo sia la volta buona perché una finale l'ho persa anche io (Coppa Italia del 2014 contro il Napoli, ndr)".

Ranieri ha rimesso a posto la Roma che ora deve cambiare allenatore o convincere lui?

"Il mister ha fatto un grandissimo lavoro perché tre mesi fa era tutto un caos e i risultati non arrivavano, è venuto lui con la sua esperienza e il suo carisma ed ora c'è una Roma di tutto rispetto".

Come spiegarsi il momento di Zaniolo?

"Spero che possa riprendersi. Lui ha avuto infortuni importanti però speriamo che la piazza gli dia la possibilità di riprendersi e far vedere quello che ha fatto vedere alla Roma e sarebbe sicuramente importante per lui e per la Fiorentina".

Chi è il nuovo Pek?

"Mi piace tanto Lobokta, siamo anche alti uguale".